«الصحة»: 300 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

ناشدت المواطنين بضرورة إضافة بياناتهم
أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 300 ألف شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح "كورونا المستجد".
جاء ذلك في بيان عبر حساب الوزارة على "تويتر"، حيث أكدت على المواطنين أهمية التسجيل للحصول على اللقاح، للحفاظ على حياة الشخص وحماية المجتمع ممن مخاطر انتشار الفيروس.
وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أوضحت الوزارة، أن البيانات المتوافرة -حتى الآن- عن لقاح كورونا، غير كافية لتأكيد سلامته على المرأة الحامل.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًّا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، أن «البيانات المتوافرة حول اللقاح المعطى للحوامل، غير كافية للتأكد من مأمونية اللقاح أو ارتباطه بمخاطر أثناء فترة الحمل».
من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن نتائج فحص فيروس كورونا تصدر خلال 12-72 ساعة، عبر رسالة نصية وعبر تطبيق (صحتي)، وفي حال تم التأخير أكثر من ذلك يرجى الاتصال على الرقم (937).
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