أشادت بالإجراءات التنظيمية

أشادت سيدة سعودية مسنة، حصلت على لقاح كورونا، بسهولة الإجراءات ودقة التنظيم في المركز المخصص للتطعيم بالرياض. وقالت السيدة، في تصريحات لقناة العربية: «ولاة أمورنا على رؤوسنا ونحمد الله ونشكر فضله بقادتنا»، مستشهدةً بقول الرسول الكريم: «من أطاع ولاة الأمر فقد أطاعني». وأضافت: «ولاة أمورنا مسؤولون عنا.. ووزير الصحة أول من تلقى اللقاح.. نحن لدينا ثقة بقادتنا الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجلنا.. حماية الإنسان عندهم فوق كل شيء.. لا همهم اقتصاد ولا أموال ولا أي شيء.. ربنا يصب عليهم الرزق صبًّا صبًّا». سيدة سعودية تنقل لأحد مسؤولي وزارة الصحة مشاعرها بعد أخذها اللقاح ضمن المئات من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بسهولة الإجراءات ودقة التنظيم في المركز المخصص للتطعيم بـ #الرياض.



عبر: @mhsen93 pic.twitter.com/7VxgdBIrhc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 18, 2020 اقرأ أيضًا: في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

كانت هذه تفاصيل خبر مسنة سعودية تلقت لقاح كورونا: نثق بقادتنا.. أولونا اهتمامًا أكثر من الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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