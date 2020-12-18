الجدعان: أزمة كورونا أثبتت نجاح رؤية المملكة 2030

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن أزمة فيروس كورونا سرعت من مشاهدة آثار «رؤية 2030»، حيث تم تجربة واختبار كثير من جوانبها هذا العام، وأثبتت أنها خارطة طريق ومخطط ناجح لقيادة الاقتصاد السعودي فيما بعد حقبة كوفيد-19.

وقال الجدعان، في حوار مع وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، إنه توجد ركيزتين أساسيتين في نجاح رؤية 2030، هما: الاستثمار في البنية التحتية للمملكة والاقتصاد الرقمي، متابعًا أنهما كانا من العوامل الرئيسية التي مكنت السعودية من مواجهة تحديات الوباء بنجاح.

وأضاف: تمت تجربة واختبار رؤية 2030 هذا العام، وأثبتت أنها مخطط ناجح لقيادة الاقتصاد العالمي بعد فترة كوفيد-19، مؤكدًا على أن الحكومة ستواصل الاستثمار في المشاريع الضخمة لضمان التنويع الناجح للاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أبرز ملامح الأداء الاقتصادي السعودي هذا العام، قائلًا إن هناك تحولًا كبيرًا في التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية في المملكة، ومتابعًا أن الاقتصاد الرقمي هو أحد الركائز الأساسية التي تبني عليها المملكة اقتصادًا متنوعًا بالكامل.

وتابع: تمكنا من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، أن نطور من الخدمات الحكومية الرقمية في مجال الصحة والتعليم والتجارة خلال فترة الإغلاق وما بعدها.

ولفت الوزير إلى تعاون السعودية والصين في تطوير المجالات التكنولوجية والرقمية بقوله: نحن سعداء بمشاركة الشركات الصينية في تطوير وتوسيع خدماتها في المملكة في مجالات مثل شبكات الجيل الخامس 5G، ونتطلع إلى توسيع علاقاتنا من خلال بناء اقتصاد رقمي بشكل أكبر.

وأعلن في ختام حواره أن المملكة ترحب بشدة بمساهمة الشركات الصينية في تحقيق برامج رؤية 2030.

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