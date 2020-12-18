شكرت موظفيها السابقين من كل الجنسيات
احتفلت الخطوط السعودية، مؤخرًا بإكمال توطين وظيفة مساعد قائد الطائرة، بنسبة 100%، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة المؤسسة التي تزيد عن 75 سنة، وتحقق بجهود أبنائها.
وبمقطع فيديو بثته «الخطوط السعودية» عبر حسابها على «تويتر»، أكدت أنه يوم تاريخي في عمر المؤسسة البالغ أكثر من 75 عامًا؛ وذلك لمناسبة توطين وظيفة مساعد قائد طيار، بنسبة 100%، فيما توجهت بخالص الشكر والتقدير للأصدقاء الطيارين من جميع الجنسيات، الذين ساهموا في مسيرة هذا الكيان.
وأكدت الخطوط السعودية، عزمها المُضي قدمًا نحو توطين وظائف الطيارين على طائرتها بنسبة 100%.
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كانت هذه تفاصيل خبر توطين مهنة مساعد طيار بنسبة 100%.. والخطوط السعودية: نسعى إلى سعودة كل الوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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