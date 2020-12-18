خريطة التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. الرياض ومكة في المقدمة

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، 208 حالات تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصل إجمالي حالات التعافي في البلاد، اليوم الجمعة، إلى 351573 حالة تعافٍ.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة.

وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي، اليوم الجمعة، بعدد 34 حالة، تليها مكة المكرمة 14 حالة، ثم المدينة المنورة 12 حالة، وينبع 11 حالة، وجدة 9 حالات، والدمام 7 حالات، والهفوف 7 حالات تعاف.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط: .

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