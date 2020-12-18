

عمّان 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 236550 حالة شفاء بعد تسجيل 3160 حالة إضافية، كما سُجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3518 حالة.

// انتهى//

18:55ت م

0088



عمّان 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 271514 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 236550 حالة شفاء بعد تسجيل 3160 حالة إضافية، كما سُجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3518 حالة.// انتهى//18:55ت م0088

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 1708 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.