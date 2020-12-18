السعودية اليوم / الكويت تسجل 339 إصابة بفيروس كورونا



الكويت 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الكويت اليوم 339 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3260 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 242 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143355 حالة.

// انتهى //

18:16ت م

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الكويت 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت اليوم 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 147531 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 916 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 51 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3260 حالة.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 242 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143355 حالة.// انتهى //18:16ت م0079

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