شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لحالة الطقس ليوم غد السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.
ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
أما الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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