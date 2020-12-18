بينها الرياض.. 3 مناطق تتصدر قائمة الإصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 47إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ36 حالة، ثم المدينة المنورة 28 حالة، فالمنطقة الشرقية 20 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقتا عسير والباحة في المرتبة التالية بـ10حالات، ثم الجوف 6 حالات، وتبوك 5، والشمالية 4 إصابات جديدة.

وجاءت في المرتبة التالية كل من نجران والقصيم 3 إصابات، فيما احتلت المرتبة الأخيرة منطقتا جازان وحائل بتسجيل حالة إصابة واحدة.

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