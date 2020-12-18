المساعدة المقطوعة.. وزارة «الموارد البشرية»: لم يتحدَّد موعد الصرف

لمن قدّم عليها خاصة الأرامل والمطلقات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد وقت مُحدَّد لصرف المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «يا ليت تنزلون المساعدات المقطوعة لمن قدّم عليها وخاصة الأرامل والمطلقات ولهن سنوات ينتظرن نزولها».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة نأمل منك الانتظار حيث لا يوجد وقت محدد للصرف».
وأضاف: «ويمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)».
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كانت هذه تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة.. وزارة «الموارد البشرية»: لم يتحدَّد موعد الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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