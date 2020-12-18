وزارة الصحة للمتعافين من كورونا: التطعيم باللقاح «مطلوب»

«من غير المعروف تكوّن مناعة وقائية لديكم»
نصحت وزارة الصحة، المتعافين من مرض كورونا بأخذ اللقاح، مشيرة إلى أنه من غير المعروف، حتى الآن، هل تتكوّن لدى جميع المتعافين مناعة وقائية أم لا.
وقال حساب «الصحة 937» التابع للوزارة؛ (ردًا على عدة استفسارات بهذا الخصوص): «ينصح الجميع بأخذ اللقاح، كذلك المتعافون منهم؛ حيث إنه لا يزال غير معروف ما إذا كان جميع المصابين تتكوّن لديهم مناعة وقائية ضد الإصابة بالفيروس مرة أخرى, كما أن المدة الوقائية التي يعطيها الفيروس في حال وجود مناعة وقائية لا تزال تحت الدراسة».
وأوضحت وزارة الصحة أن أهمية هذا اللقاح تكمن في الحماية من فيروس كورونا عن طريق تطوير استجابة مناعية بشكل آمن، والتي توفر الحماية من خلال منع العدوى، كما سيسمح اللقاح برفع عمليات الحظر في الدول وتخفيف التباعد الاجتماعي وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.
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