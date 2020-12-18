بالفيديو.. وزير الصحة للمتخوفين من لقاح كورونا: ما يتردد مضحك

وجه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، رسالة طمأنينة للمتخوفين من أخذ لقاح كورونا، موضحًا أن ما يتم تداوله غير مثبت علميًا وغير صحيح.

ونشر حساب التواصل الحكومي- عبر تويتر- فيديو لوزير الصحة قال من خلاله، إن بعض الناس يذكرون أشياء مضحكة حول اللقاح، قيلت من قبل عن اللقاحات الأخرى، مثل تسببه في التوحد أو تجعل الشخص «يمشي من ورا»، وكلها أشياء مضحكة، مؤكدا أنه حرص على أن يكون قدوة للجميع بأخذه اللقاح وإعطاء الطمأنينة للناس.

وأضاف الربيعة، أن الطمأنينة تجاه لقاح كورونا أخذها بناء على آراء العلماء والخبراء من الشباب السعودي المبدع، الذين يعملون في هذا المجال، موضحًا أنهم كانوا حريصين جدا على مأمونية وسلامة اللقاح بشكل كبير.

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