السعودية اليوم / ليبيا تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وَفَيَات



طرابلس 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 93 ألفًا و772 حالة، منها 28 ألفًا و540 نشطةً، و63 ألفًا و886 متعافيًا، فيما توفي 1346 شخصًا منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا .

// انتهى //

16:05ت م

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طرابلس 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس.وتماثل للشفاء 655 مصابًا، بينما توفي 9 آخرون، حسب بيان المركز»، اليوم .وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 93 ألفًا و772 حالة، منها 28 ألفًا و540 نشطةً، و63 ألفًا و886 متعافيًا، فيما توفي 1346 شخصًا منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا .// انتهى //16:05ت م0060

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