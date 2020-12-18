السعودية اليوم / اليابان تسجل 46 وفاة و3070 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية اليابانية تسجيل 46 حالة وفاة و3070 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2804 حالات، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 191828 حالة.

// انتهى //

12:23ت م

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طوكيو 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية اليابانية تسجيل 46 حالة وفاة و3070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2804 حالات، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 191828 حالة.// انتهى //12:23ت م0038

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