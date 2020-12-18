شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ممطرة على أجزاء من الشرقية واستقرار الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أجزاء من المنطقة الشرقية وبعض مناطق المملكة اليوم وغداً سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة مع استقرار في طقس مكة المكرمة والمدينة المنورة . وأوضح نائب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد نواف الشريف، لـ ”الخليج 365” ان اليوم الجمعة حسب النماذج العددية تتشكل غيوم جزئيه تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية ،وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل ، وتستمر الحالة يوم غداً السبت بغيوم جزائية تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

كانت هذه تفاصيل خبر سحب ممطرة على أجزاء من الشرقية واستقرار الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.