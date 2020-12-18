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الحالات الحرجة 436 لأول مرة منذ عدة أشهر والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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تراجعت الحالات الحرجة في السعودية إلى ما دون الـ500 للمرة الأولى منذ عدة أشهر بالتزامن مع تراجع الحالات الجديدة وارتفاع معدلات التعافي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي (208) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (351573) حالة.
عدد الحالات الحرجة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3016) حالة من بينها (436) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (360960) حالة، توفي منهم (6101) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (174) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ منطقة الرياض 47، منطقة مكة المكرمة 36، منطقة المدينة المنورة 28، المنطقة الشرقية 20، منطقة عسير 10، منطقة الباحة 10.
كما تم تسجيل عدد من الحالات في باقي المناطق السعودية كما يلي:
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