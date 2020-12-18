شكرا لقرائتكم خبر عن 174 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية.. ووفاة 10 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 174 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 208 حالات إضافية، و10 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.690 حالة، من بينها 3016 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 436 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 351.573 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6101 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة لتصل إلى 97.47%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.83%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.69%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (47)، منطقة مكة المكرمة (36)، منطقة المدينة المنورة (28)، المنطقة الشرقية (20)، منطقة عسير (10)، منطقة الباحة (10)، منطقة الجوف (6)، منطقة تبوك (5)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة نجران (3)، منطقة القصيم (3)، منطقة جازان (1)، منطقة حائل (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (37)، ينبع (17)، مكة المكرمة (16)، جدة (14)، المدينة المنورة (7)، الدمام (7)، العقيق (7)، تبوك (5)، أبها (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (34)، مكة المكرمة (14)، المدينة المنورة (12)، ينبع (11)، جدة (9)، الدمام (7)، الهفوف (7)، ضرما (7)، المجمعة (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.