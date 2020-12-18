شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح موقف متعافي كورونا من الحصول على اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة اليوم الجمعة موقف المتعافين من تلقي لقاح كورونا .

ونصحت " الصحة " المتعافين من الفيروس بتلقي اللقاح نظراً لعدم تأكيد الدراسات العلمية حتى الآن حول المناعة التي يكتسبها الجسم بعد التعافي أو مدة المناعة .

وأشارت أن المعلومات الأولية تشير إلى فقدان المناعة المكتسبة من الإصابة بعد التعافي ببضعة أشهر ما يجعل الشخص عرضة للإصابة ، فيجب تلقي اللقاح للحماية من تكرار الإصابة .