شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح موقف متعافي كورونا من الحصول على اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الصحة اليوم الجمعة موقف المتعافين من تلقي لقاح كورونا .
ونصحت " الصحة " المتعافين من الفيروس بتلقي اللقاح نظراً لعدم تأكيد الدراسات العلمية حتى الآن حول المناعة التي يكتسبها الجسم بعد التعافي أو مدة المناعة .
وأشارت أن المعلومات الأولية تشير إلى فقدان المناعة المكتسبة من الإصابة بعد التعافي ببضعة أشهر ما يجعل الشخص عرضة للإصابة ، فيجب تلقي اللقاح للحماية من تكرار الإصابة .
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