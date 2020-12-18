شكرا لمتابعة خبر عن توضيح هام من "الموارد البشرية" حول صرف "المساعدة المقطوعة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الجمعة عدم وجود موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة . أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الجمعة عدم وجود موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة . وقالت "الموارد البشرية " أنه لا يوجد وقت محدد لصرفها ، بينما يمكن متابعة حالة الطلب للمتقدمين عبر الرابط التالي : هنا الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة تهدف لتحسين الظروف المعيشية لمن دخلهم محدود سواء المشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي أو من غيرهم حتى ولو كانوا على رأس العمل أو لديهم دخل شهري ضعيف من التقاعد أو خلافه تمنعهم من الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي .

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