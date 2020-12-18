شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 174 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 208 حالة جديدة ، فيما توفيت 10 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 47 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 36 إصابة ، والمدينة المنورة 28 إصابة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

وتشهد الإصابات تراجع تدريجي في المملكة ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتأكيد وزارة الصحة على انفراج الأزمة بالتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في المملكة منذ أمس الخميس .

ويشهد تطبيق " صحتي " التابع لوزارة الصحة إقبال كبير للتسجيل لتلقي اللقاح من جانب لمواطين والمقيمين حيث يتم تحديد موعد اللقاح بعد ملء البيانات ، ومن ثم الحصول عليه بشكل منظم وفق خطة وضعتها وزارة الصحة لتوفير الحصول عليه مجاناً بسهولة ويسر .