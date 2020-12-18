بالفيديو.. مواقف عفوية لافتة لوزير الطاقة في مؤتمر ميزانية 2021

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهد مؤتمر ميزانية 2021 عدة مواقف لافته لعفوية وأخلاق سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان .
وأظهرت لقطات تواضع سمو وزير الطاقة الذي يحرص على إلقاء التحية على كل من يمر به ، بل ونبه أحد المصورين من تعثره خشية سقوطه .
كما أصر الأمير عبدالعزيز بن سلمان على تقبيل رأس الدكتور المخضرم عبدالله القويز رغم عدم مصافحته التزاما بالاجراءات الصحية.
وقال الأمير عبد العزيز حينها " لا استطيع هو والدنا وقدوتنا في العمل الاقتصادي والدبلوماسي" .
وتؤكد تلك اللقطات التي وثقتها شركة "تأثير للإنتاج الإعلامي " الأخلاق السامية الغير مستغربة وتكررت مراراً من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، حفظهما الله ، وهما يحرصان على تبجيل وتقدير القامات الوطنية .
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