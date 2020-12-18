شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح مدى إمكانية تلقي المرأة الحامل لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة مدى إمكانية تلقي المرأة الحامل لقاح كورونا .

وأكدت " الصحة " أن بيانات اللقاح المتوفرة حتى الآن غير كافية لتأكيد مأمونيته أو ارتباطه بمخاطر على الحوامل .

وكانت "الصحة " قد أكدت سابقاً على إمكانية تلقي المرأة الحامل لقاح الإنفلونزا الموسمية وأنه لا يشكل أي ضرر عليها أو على الجنين .