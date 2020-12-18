شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الفاصل الزمني المطلوب ببن لقاحي الإنفلونزا وكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة مدى وجود تعارض بين أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة مدى وجود تعارض بين أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا في نفس الوقت والفاصل الزمني المطلوب بينهما . وأكدت "الصحة " أنه لا يوجد تعارض بين اللقاحين يؤثر بشكل سلبي على المتلقين . وفي نفس الوقت نبهت الصحة بوجود فاصل زمني يتراوح بين 3 أو 4 أسابيع بين أخذ اللقاحين حتى تتيسر مراقبة الأعراض . وانطلقت أمس الخميس حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، واستهلها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، وتشهد إقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين .

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