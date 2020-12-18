شكرا لمتابعة خبر عن 90 ألف ريال غرامة وتعويض على شركة استخدمت مصنف مرئي دون إذن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت هيئة الملكية الفكرية إلزام شركة بدفع 90 ألف ريال غرامة وتعويض لإعتدائها على مصنف مرئي لشخص .

وقالت " الملكية الفكرية " تحت عنوان " قصة انتهاك " أن شركة قامت بإنتهاك مصنف مرئي لفرد ووضعته في إعلان تليفزيوني دون الحصول على إذن منه .

وأضافت أنه تم إلزامها بدفع 30 ألف ريال تعويض ، و60 ألف ريال غرامة ، مع إلزام الشركة بإزالة المصنف المرئي محل الدعوى .

وأكدت " الملكية الفكرية " أن الحصول على إذن كتابي لإستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة ويحمي حقوق الملكية الفكرية .