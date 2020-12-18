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شكرا لمتابعة خبر عن 90 ألف ريال غرامة وتعويض على شركة استخدمت مصنف مرئي دون إذن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت هيئة الملكية الفكرية إلزام شركة بدفع 90 ألف ريال غرامة وتعويض لإعتدائها على مصنف مرئي لشخص .
وقالت " الملكية الفكرية " تحت عنوان " قصة انتهاك " أن شركة قامت بإنتهاك مصنف مرئي لفرد ووضعته في إعلان تليفزيوني دون الحصول على إذن منه .
وأضافت أنه تم إلزامها بدفع 30 ألف ريال تعويض ، و60 ألف ريال غرامة ، مع إلزام الشركة بإزالة المصنف المرئي محل الدعوى .
وأكدت " الملكية الفكرية " أن الحصول على إذن كتابي لإستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب العقوبة ويحمي حقوق الملكية الفكرية .
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