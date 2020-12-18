الصحة: لا تَعَارض بين لقاحَيّ كورونا والإنفلونزا.. والفاصل الزمني مهم

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود تعارض بين أخذ الشخص للقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا في نفس الوقت؛ لكنها نصحت بوجود فترة زمنية بينهما مدتها نحو أربعة أسابيع.

وقال حساب «الصحة 937» التابع للوازرة ردًا على لاستفسار من مواطن بهذا الخصوص: «بشكل عام لا يوجد تعارض عند تلقي اللقاحين في نفس الوقت».

وتابعت وزارة الصحة قائلة «ولكن يمكن الفصل بينهما بمدة 3 – 4 أسابيع؛ لتيسير مراقبة الأعراض الجانبية لكل لقاح على حدة، وعدم الخلط بينهما».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لعمل الفحص بعد مخالطة حالة مؤكدة بكورنا؛ ولكن ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل ١٤يومًا؛ حيث إن حضانة الفيروس قد تمتد لـ١٤يومًا، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة.

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