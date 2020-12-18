وزارة الصحة: بيانات لقاح كورونا لا تؤكد «مأمونيته» للحوامل

أوضحت وزارة الصحة، أن البيانات المتوافرة- حتى الآن- عن لقاح كورونا، غير كافية لتأكيد سلامته على المرأة الحامل.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، ذكر أن «البيانات المتوافرة حول اللقاح المعطى للحوامل، غير كافية للتأكد من مأمونية اللقاح أو ارتباطه بمخاطر أثناء فترة الحمل».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل الحوامل يستطعن أخذ لقاح فايزر ضد كورونا؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أن نتائج فحص فيروس كورونا تصدر خلال 12-72 ساعة، عبر رسالة نصية وعبر تطبيق (صحتي)، وفي حال تم التأخير أكثر من ذلك يرجى الاتصال على الرقم (937).

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. وزير الصحة يتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا

بالفيديو.. تعليق من أول مواطنة تحصل على تطعيم كورونا