«الجوازات»: إلغاء تأشيرة الخروج النهائي يبدأ بـ«صلاحية هوية مقيم»

كشفت المديرية العامة للجوازات عن آلية إلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لدي عامل سويت له خروج نهائي وأبغي أتراجع عن الخروج هل يلزمني شيء؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويتم الإجراء عبر منصة ابشر لصاحب العمل، وفي حال سريان صلاحية التأشيرة 60 يومًا لا توجد غرامة».

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