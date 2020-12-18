مدة الـ60 يومًا تمنع الغرامة
كشفت المديرية العامة للجوازات عن آلية إلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لدي عامل سويت له خروج نهائي وأبغي أتراجع عن الخروج هل يلزمني شيء؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إلغاء التأشيرة ويتم الإجراء عبر منصة ابشر لصاحب العمل، وفي حال سريان صلاحية التأشيرة 60 يومًا لا توجد غرامة».
اقرأ أيضًا:
«الجوازات»: فحص كورونا شرط لعودة المواطنين عبر المنافذ البرية
«الجوازات السعودية» تجدِّد التذكير بشروط وتكاليف إصدار الإقامة
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات»: إلغاء تأشيرة الخروج النهائي يبدأ بـ«صلاحية هوية مقيم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.