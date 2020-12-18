احذر قلة النوم قد تسبب لك 5 أمراض غير متوقعة 

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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النوم ليس مجرد رفاهية بل هو ضروري، حيث يقوم الجسم خلال هذه الساعات بأنشطة لا حصر لها، بما في ذلك إصلاح الخلايا واستعادة الطاقة وتوازن الهرمونات ودعم جهاز المناعة ودعم وظيفة الذاكرة، وبحسب موقع Daily Health Post الطبي فإن قلة النوم لها العديد من الآثار، وإليك 5 أمراض قد يتسبب بها قلة النوم.

5 أمراض تسببها قلة النوم

1- مرض الزهايمر

بما أن النوم ضروري لإصلاح الخلايا البالية أو التالفة، فإن عدم النوم قد يسبب التدهور المعرفي والخرف وأمراض الدماغ الأخرى، وفي عام 2013، وجد باحثون في جامعة جونز هوبكنز أن الاستغناء عن النوم هو أحد الأسباب المحتملة لمرض الزهايمر.

وتابعت الدراسة 70 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 53 و 91 عامًا، ووجدوا أن المشاركين الذين عانوا من قلة النوم بشكل متكرر لديهم كميات أكبر من ترسب مركب بيتا أميلويد في أدمغتهم وهو المسؤول عن الإصابة بالزهايمر.

وافترض الباحثون أن قلة النوم تمنع الدماغ من التخلص من فضلات بيتا أميلويد، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بأمراض الدماغ.

2- السمنة ومرض السكري

أثبت الباحثون في جامعة أو شيكاغو أن قلة النوم مرتبطة بالسمنة التي ترتبط بدورها بالإصابة مرض السكري، حيث إنه يؤدي إلى تراكم الأحماض الدهنية، مما أثر على الأيض وحساسية الأنسولين.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين ينامون 4 ساعات فقط لديهم مستويات من الأحماض الدهنية في الدم تزيد بنسبة 15 إلى 30% عن المشاركين الذين ناموا 8.5 ساعة في الليلة.

3- أمراض القلب والأوعية الدموية

تتأثر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير بالنظام الغذائي ونمط الحياة، وقدمت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب أدلة على أن النوم يؤثر بشكل مباشر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت الدراسة، التي تابعت 657 رجلًا روسيًا تتراوح أعمارهم بين 24 و 64 عامًا لمدة 14 عامًا، أن ثلثي أولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية عانوا من اضطراب في النوم.

4- التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب معوي يتميز بقرحات على طول القناة الهضمية، ووجدت الدراسات أن التهاب القولون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحرمان من النوم.

5- سرطان البروستاتا

وجدت دراسة استمرت لمدة 7 سنوات وتتبعت 2425 آيسلنديًا تتراوح أعمارهم بين 67 و 96 عامًا وفحصت أنماط نومهم أن النوم يمكن أن يحمي البروستاتا بالفعل.

وكان الرجال الذين يعانون من صعوبة في النوم أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بسرطان البروستاتا، وخلص الباحثون الآيسلنديون إلى أن سرطان البروستاتا يتأثر بهرمون الميلاتونين، وهو هرمون النوم.



