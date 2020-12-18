فيديو.. وصية وزير الصحة للمتخوفين من لقاح كورونا

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التأكيد على مأمونية وفعالية لقاح كورونا الذي بدأ التطعيم به في المملكة خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللقاحات يتم اختبارها والتأكد من فعاليتها بشكل تام.

وأضاف في كلمة وجهها للمتخوفين من الحصول على لقاح كورونا إنه حتى الكلام الذي يثار حول اللقاحات الأخرى غير مثبت علميًا، مشيرًا إلى أن العلماء السعوديين بذلوا جهودًا كبيرة في التأكد من مأمونية اللقاح.

وقال الربيعة إنه حصل على أول جرعة من اللقاح لكي يبث الطمأنينة في قلوب الملايين من المواطنين، ويؤكد لهم أنه مهم لحمايتهم.

وكان الربيعة حصل على أول جرعة من اللقاح الذي اعتمدته هيئة الغذاء والدواء بعد سلسلة من الدراسات ومتابعة النتائج العالمية.

وحددت الوزارة الفئات المستهدفة، كما أعدت خطة من 3 مراحل لضمان وصول اللقاح إلى الأشخاص المستهدفين.

