أرامكو تتربع على عرش أكبر خمس شركات ربحية حول العالم في 2020

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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تقدم أرباح الشركات الرائدة حول العالم لمحة عن قطاعات الأعمال التي تتمتع بأكبر قدر من التأثير الاقتصادي، وتصدرت شركة أرامكو السعودية قائمة أكبر الشركات ربحية حول العالم في 2020.

وتم استخدام أحدث نتائج الأرباح السنوية للشركات التالية في تقييم موقع Fortune المرموق.

1- أرامكو

تصدرت أرامكو السعودية المركز الأول باعتبارها الشركة الأكثر ربحية في العالم، بأرباح 88.2 مليار دولار، وتمتلك عملاقة النفط أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وهي تنتج خمس درجات من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، كما أنها تنتج منتجات الطاقة المكررة التي تشمل الإيثانول ومنتجات أخرى.

وتصدر أرامكو نحو 75% من نفطها الخام إلى الأسواق الخارجية وتمتلك احتياطيات من النفط الخام تبلغ نحو 260 مليار برميل.

2- بيركشير هاثاواي

شركة قابضة للعديد من الشركات التي تشمل GEICO و Netjets، وتُدار من قبل المستثمر العملاق، وارن بافيت، صاحب 85.7 مليار دولار، ويقع مقرها الرئيسي في نبراسكا، وحققت 81.4 مليار دولار.

3- آبل

الشركة الأمريكية الأكثر قيمة في العالم برأسمال سوقي يزيد عن 2 تريليون دولار، وتأتي معظم إيراداتها من أجهزة أيفون iPhone وماك بوك Macbooks، وهي تقوم بتصميم وتصنيع وتسويق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية إلى جانب مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات، وقد حققت 55.2 مليار دولار.

4- ICBC

هو البنك الرائد في العالم من حيث عدد العملاء والأصول التي يتحكم بها، ولديه حاليًا أكثر من 607 ملايين عميل وأصول تزيد عن 4.3 تريليون دولار، وقد حقق 45.19 مليار دولار.

5- مايكروسوفت

شركة برمجيات أمريكية أسسها بيل جيتس وبول آلان منذ أكثر من أربعة عقود، وسرعان ما تطورت لتصبح شركة البرمجيات الرائدة على مستوى العالم، ويعد نظام تشغيلها Windows هو نظام تشغيل سطح المكتب الأكثر شيوعًا، بما في ذلك برامج الأوفيس.

وقبل بضعة أشهر، فازت شركة البرمجيات العملاقة بأغلى عقد للحوسبة السحابية مع البنتاغون بقيمة 10 مليارات دولار، وهي صفقة من شأنها أن تساعد في ترسيخ مكانة الشركة، وقد حققت 39.2 مليار دولار.