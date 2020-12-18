︎ :
.
دعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، عملاء البنوك لمراعاة أحوال وأوقات غيرهم، أثناء التوجه لأجهزة الصرافات الآلية لصرف الأموال.
وأضافت ” البنوك “:” العملاء عليهم قبل الذهاب إلى أجهزة الصرافات الآلية، تجهيز بطاقاتهم وتحديد عملياتهم المصرفية التي ينوون إجراءها؛ وذلك تفاديًّا لتعطيل الآخرين “.
وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أوضحت الطريقة الآمنة للشراء من المواقع الإلكترونية؛ وذلك باختيار مواقع مضمونة ومجربة تضمن حماية البطاقات البنكية من عمليات الاحتيال؛ بحيث يصل للمشتري رمز التوثيق لعملية الشراء عبر رسالة نصية يتلقاها تحتوي على رقم سري.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من ” البنوك ” للعملاء بشأن صرف الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.