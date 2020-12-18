هل يجوز التداول بالعملة الرقمية “بتكوين”؟.. الشيخ المطلق يجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، أمس (الخميس)، حكم التداول بالعملات الرقمية مثل “البتكوين”، في إجابة عن سؤال لأحد الأشخاص.

وقال – في لقاءٍ مع برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية” – إن التعامل بمثل هذه العملة فيه خطورة بالغة وشبيه للقمار، كما أن الدول لم تعتمدها إلى الآن.

وأضاف أن هناك فتاوى صدرت من علماء مصر بتحريم التعامل مع هذه العملة الرقمية، وقد صدرت أيضاً فتاوى من مشايخ المملكة بأنها لا تجوز.

Source akhbaar24.argaam

