شاهد.. مواطن سبعيني يبيع البليلة والبطاطس بشوارع تبوك.. ويدعو الشباب لهذا الأمر

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روى مواطن سبعيني بمنطقة تبوك، تجربته في بيع البليلة والبطاطس مؤخراً من أجل تأمين احتياجات أسرته، داعياً الشباب إلى الاستفادة من تلك التجربة والعمل بالتجارة والبيع.
وأوضح المواطن مساعد عطاالله الرشيدي وفقاً لـ”سبق”، أنه توجه لهذا النشاط بعد تقاعده براتب يصل إلى قرابة 2200 ريال فقط، حتى يتمكن من الإنفاق على أسرته.
وأضاف أنه شعر بزيادة البركة في رزقه بعدما توجه للبيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك، مشيراً إلى أنه يحرص على النظافة في عمله وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم.
Source akhbaar24.argaam
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