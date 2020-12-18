“شرطة مكة” تتلقى بلاغاً عن سرقة سيارة وتكتشف مفاجأة أثناء مباشرة البلاغ

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تلقى مركز شرطة الكعكية في مكة المكرمة بلاغاً عن سرقة مركبة مستأجرة من أمام أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة، قبل أن يكتشف رجال الأمن أن مستأجر المركبة الذي قدم البلاغ هو من دبر حـادث السرقة.
وفي التفاصيل وفقاً لـ “سبق”، أن شخصاً أبلغ عن سرقة مركبة من نوع “لاند كروزر” استأجرها من جدة، وبعد مباشرة البلاغ اكتشف رجال الأمن أن المركبة لم تتعرض للسرقة وإنما تمت الواقعة بين المستأجر وطرف آخر.
وتبين أن المستأجر أعطى المركبة لأحد أرباب السوابق ليقوم بعمل نسخة من مفتاحها، وبعد أن أعادها للمستأجر اتفق معه على الحضور لموقع السكن ليأخذ المركبة ويهرب بها خارج منطقة مكة.
ونجح رجال البحث والتحري في القبض على مستأجر المركبة الذي دل على الطرف الثاني، وقبضوا على الجانيين وجرى تسليمهما إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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