فيما يتعلق بموعد الحضور للمطارات
أعلنت الخطوط السعودية، موعد الحضور للمطارات سواء للرحلات الداخلية أو الدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لدي رحلة موعد المغادرة ٧:٣٠ متى يتوجب الحضور للمطار علمًا لا يوجد لدي أمتعة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتطلب الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع المجدول للرحلات الداخلية وقبل ثلاثة ساعات من موعد الإقلاع المجدول للرحلات الدولية ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الرابط (اضغط هنا)».
وأضاف: «لخدمتك يرجى الاتصال بمركز العناية بالضيوف عبر الرقم 920022222 يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً».
اقرأ أيضًا:
«الخطوط السعودية»: فئات يسمح لها بدخول «صالة الفرسان»
الخطوط السعودية تعلن فتح باب التقديم في الخدمة الجوية للنساء
كانت هذه تفاصيل خبر «الخطوط السعودية»: الحضور قبل ساعتين من الرحلات الداخلية و3 للدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.