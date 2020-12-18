الأولى من نوعها.. نجاح عملية قلب مفتوح لطفلة بالمدينة المنورة

أجرى مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة عملية قلب مفتوح ناجحة تعد الأولى من نوعها في المركز وذلك لطفلة؛ حيث جرى خلالها استبدال كل من الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بصمامات صناعية من خلال فتحة تجميلية جانبية تحت الثدي الأيمن.

وأوضح المركز بأنه تم إجراء العملية الجراحية للطفلة بعد تشخيص الحالة من الفريق الطبي المعالج؛ حيث أُستبدل الصمامين عن طريق فتحة جانبية صغيرة تحت الثدي الأيمن عوضًا عن الجراحة في وسط الصدر وبذلك يتم تفادي قص عظم الصدر وندبة الجرح مكان العملية والتي قد تكون نوعًا ما مشوهة خاصة عند السيدات.

وقد تكللت العملية بالنجاح؛ حيث خرجت الطفلة من المركز ولله الحمد بعد استقرار حالتها.