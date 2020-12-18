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المسند : خريطة الأمطار تمتد من الرياض إلى الشرقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند عن تعرض عدد من المناطق بينها الرياض لأمطار متفاوتة اليوم.
ونشر المسند خريطة توضح مسار الأمطار المتوقعة اليوم وعلق عليها بالقول : أمطار اليوم شمالي منطقة الرياض وجنوبي منطقة القصيم وأجزاء من الشرقية.
حالة الطقس اليوم
وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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