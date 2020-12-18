جامعة الملك فيصل تفتح باب الترقيات بهذه الشروط

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بدأت جامعة الملك فيصل اعتبارًا من يوم أمس الخميس في تلقي طلبات الترقيات لموظفي الجامعة بجميع المراتب الوظيفية.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أن الجامعة تحرص على دعم الجهود التي يبذلها منسوبوها، وتعمل على تقدير مساهمتهم في تحقيق التميز الوظيفي في مختلف المجالات، وامتدادًا لما تقدمه الجامعة في هذا الشأن من خلال العديد من الحوافز، ومن بينها الترقيات الوظيفية والتي يتطلب الحصول عليها تحقيق الكفاءة والتميز في الأداء، حيث تعد الترقية إحدى وسائل التطوير الوظيفي.

مفاضلة الترقيات في جامعة الملك فيصل

من جانبه أوضح مدير إدارة تطوير الموارد البشرية في جامعة الملك فيصل سلطان بن محمد بالحارث أن مفاضلة الترقية ستتم عبر منصة مسار بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويأتي ذلك مواكبةً للخدمات التي طورتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبناءً على ما ورد في المادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي نصت على “تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيسي”، إضافة إلى جميع أو بعض المعايير الواردة بالفقرة (أ) من المادة (52)”.

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة ( 11-12-13 )

أ ــ تقييم الأداء الوظيفي ( 30 % ). ب ــ نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين ( 20 % ) وذلك عن طريق اختبار القدرة المعرفية والذي يقدمه المركز الوطني للقياس. ج ــ نتائج المقابلة الشخصية ( 20 % ). د ــ برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح ( 10 % ). هـ ــ المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف ( 20 % ). عند التساوي بين المرشحين يتم تطبيق العناصر المرجحة كالآتي : – المقابلة الشخصية، وعند التساوي يكون العنصر المرجح التالي: – نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين، وعند التساوي يكون العنصر المرجح التالي: – الأقدمية في المرتبة الحالية، وعند التساوي يكون المرجح التالي: – الأقدمية في تاريخ التعيين كالتالي (اليوم / الشهر / السنة).

معايير المفاضلة للترقيات على المرتبة ( العاشرة فما دون )

أ ــ تقييم الأداء الوظيفي ( 30 % ). ب ــ نتائج المقابلة الشخصية ( 30 % ). ج ــ برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح ( 20 %). د ــ المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف ( 20 % ). عند التساوي بين المرشحين يتم تطبيق العناصر المرجحة كالآتي: – المقابلة الشخصية، وعند التساوي يكون العنصر المرجح التالي : – برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح، وعند التساوي يكون العنصر المرجح التالي: – الأقدمية في المرتبة الحالية، وعند التساوي يكون المرجح التالي: – الأقدمية في تاريخ التعيين كالتالي ( اليوم / الشهر / السنة).

وجددت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل التأكيد على منسوبي الجامعة التقدم عبر الرابط الذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقًا، مع ضرورة تعبئة جميع الحقول وإرفاق المستندات المطلوبة في الإعلان خلال فترة التقديم حتى لا يتم استبعاد الطلب.