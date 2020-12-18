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فيديو.. المطلق يوضح حكم تداول العملة الرقمية بتكوين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، حكم التداول بالعملات الرقمية مثل “البتكوين”.
وقال الشيخ المطلق، في برنامج “فتاوى”، على قناة السعودية: “إن التعامل بمثل هذه العملة فيه خطورة بالغة وشبيه للقمار، موضحًا أن الدولة لم تعتمدها إلى الآن”.
ولفت الشيخ عبدالله المطلق إلى أن هناك فتاوى صدرت من علماء مصر بتحريم التعامل مع هذه العملة الرقمية، وقد صدرت أيضًا فتاوى من مشايخ المملكة بأنها لا تجوز.
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