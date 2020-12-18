شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.