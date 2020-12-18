شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج والإسكان بالشورى تناقش تقريري «المساحة» و«صندوق التنمية» والان مع التفاصيل
وناقشت اللجنة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441، وأبرز ما تضمنه من حيث أهمية التكامل مع وزارة الإسكان لتنفيذ البرامج المرتبطة بالمستفيدين، واستعراض الصعوبات وإيجاد الحلول لها وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من توصيات.
وأبدى أعضاء اللجنة عدداً من الملحوظات تجاه التقرير السنوي للصندوق تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها، ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.
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