شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة مبشرا: أزمة كورونا في طريقها للانفراجً والان مع التفاصيل
وقال خلال إطلاقه حملة التطعيم بلقاح فايروس كورونا المستجد أمس والتي دشنها بأخذه للقاح وأعضاء اللجان العلمية للقاحات وعدداً من المواطنين في مركز لقاحات كورونا المستجد (كوفيد 19) بالرياض، بداية انفراج أزمة فايروس كورونا، مشيراً إلى أن مركز اللقاحات يوجد به أكثر من 550 عيادة، لتطعيم أكبر عدد ممكن من المسجلين، لافتاً إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.
وأفصح الوزير الربيعة عن ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا، مؤكدا أنها كانت مفتوحة لخدمة الإنسان، مستعرضاً دور أبطال الصحة الذي ساهم في حماية المملكة من جائحة كورونا.
وأوضح الربيعة أن السعودية من أكثر الدول أماناً في السياحة خلال جائحة كورونا، وأن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.
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