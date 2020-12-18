شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة مبشرا: أزمة كورونا في طريقها للانفراجً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم، وتأكيده على ذلك بوضع شعار ميزانية عام 2021 تحت عنوان (صحة وطن)، معرباً عن تقديره وامتنانه لولي العهد على حرصه ومتابعته الدقيقة لهذه الأزمة، قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وتضحيته بجميع الجوانب مقابل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وحرصه أيضاً على توفير اللقاحات للجميع، ومتابعته الدورية للمستجدات حتى مساء البارحة، وكان يتابع خلال الأشهر التسعة الماضية أعداد الإصابات بفايروس كورونا المستجد، وسيتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح.

وقال خلال إطلاقه حملة التطعيم بلقاح فايروس كورونا المستجد أمس والتي دشنها بأخذه للقاح وأعضاء اللجان العلمية للقاحات وعدداً من المواطنين في مركز لقاحات كورونا المستجد (كوفيد 19) بالرياض، بداية انفراج أزمة فايروس كورونا، مشيراً إلى أن مركز اللقاحات يوجد به أكثر من 550 عيادة، لتطعيم أكبر عدد ممكن من المسجلين، لافتاً إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وأفصح الوزير الربيعة عن ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا، مؤكدا أنها كانت مفتوحة لخدمة الإنسان، مستعرضاً دور أبطال الصحة الذي ساهم في حماية المملكة من جائحة كورونا.

وأوضح الربيعة أن السعودية من أكثر الدول أماناً في السياحة خلال جائحة كورونا، وأن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة.