شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية في الداخل والخارج على حسابه الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لم يتوقف دعم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الخليج 365" للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل، لـ«الخليج 365» ومنسوبيها، إذ تبنى الكثير من المشاريع التطويرية من حسابه الخاص، في وقت كانت "الخليج 365" بحاجة ماسة لوقفة صادقة من رجالاتها المخلصين.

وبمبادرة من رئيس مجلس الإدارة عبدالله كامل، وقّع رئيس تحرير "الخليج 365" والمشرف العام على «سعودي جازيت» جميل الذيابي عقداً مع اتحاد الصحفيين البريطاني في فبراير 2020، لتدريب مجموعة من صحفيات وصحفيي الصحيفة، بمقر الاتحاد وسط لندن لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الصحافة، ومتطلبات التغيرات التقنية التي يشهدها عالم الصحافة والنشر، وشملت الدورات صحافة الفيديو، والبودكاست، والانفوغرافيكس، وصحافة البيانات، وصحافة التواصل الاجتماعي، والواقع المعزز.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الخليج 365" للصحافة والنشر عبدالله كامل، في سبتمبر 2019، تحمله شخصياً كامل تكاليف تدريب أكثر من 100 شاب وشابة من الكوادر الوطنية المميزة في "الخليج 365"، عبر دورات متخصصة في مجالات الإعلام ووسائله المتعددة، على يد نخبة من الخبراء العالميين والسعوديين في كبرى المعاهد العالمية داخل المملكة وخارجها، لتعزيز إمكاناتهم وتدريبهم على أحدث الوسائل الإعلامية العصرية لدعم التوطين والارتقاء بالعمل المهني في المؤسسة، لتنفيذ إستراتيجيتها في إحلال المتدربين في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، وشملت الدورات: صحافة الموبايل، التصوير السينمائي، الانفوجرافيك، الرسم الرقمي، المؤثرات البصرية، الإخراج الصحفي، الأنيميشن، إنتاج الفيديو والبودكاست، التحرير والصياغة، تحرير الصوت، استخدامات الواقع المعزز، Entertainmet Gamers.