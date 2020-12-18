شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. "النمر" يكشف تأثير التدخين على مريض أجرى له عملية جراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جدد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التحذير من أضرار التدخين على الصحة . جدد الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين التحذير من أضرار التدخين على الصحة . ونشر " النمر " صورة توضح تأثير التدخين على مريض مصاب بجلطة حادة ، مؤكدة أنه أجرى له عملية جراحية لقسطرة قلبية بسبب " بكت سجائر يومياً" ، داعياً إلى وقف التدخن .

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