"التجارة " تشهِر بشركة تبيع "سلايم " في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): شهًرت وزارة التجارة بمنشأة تبيع " سلايم " غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية . شهًرت وزارة التجارة بمنشأة تبيع " سلايم " غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية . وأكدت "التجارة " أن شركة واحة الهرم للتجارة بمدينة حائل والتي تعمل في نشاط تجارة الملابس والكماليات تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس . كما صدر بحق الشركة قرار من المحكمة الجزائية بحائل بغرامة مالية ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة .

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