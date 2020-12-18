شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يكشف حكم الكذب للإصلاح بين الناس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، لافتًا إلى أن أنه مباح في 3 حالات.

وأوضح الشيخ الشثري، خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إنه استناداً لأحد الأحاديث النبوية فقد أباح النبي محمد ﷺ الكذب في ثلاثة أحوال: هي الحرب ومخاطبة الرجل لزوجته والإصلاح بين الناس.

وأكد "الشثري" أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل هذا الباب لأن الصدق هو الأولى حتى في الصلح بين الناس، عبر تعريفهم قيم الصلح والعفو والتجاوز عن الآخرين وبيان الأجر والثواب في ذلك حتى تهدأ النفوس.

وأشار إلى أنه يجب على القائم بالصلح تدريب الناس على الإحسان إلى من أساء لهم ومقابلة السوء بالخير والخطأ بالعفو والتجاوز، قبل أن يلجأ للكذب.