السعودية اليوم / وفيات كورونا اليومية في البرازيل تتجاوز الألف



ساو باولو 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت اليوم 1092 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

كما سجلت البرازيل 69826 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، مع عودة الإصابات للارتفاع بشدة بعد تراجع لفترة قصيرة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 184 ألفا و827 برازيليا إجمالا، وأصابت أكثر من سبعة ملايين.

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