السعودية اليوم / قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية يلتقي نظيره السنغالي



نواكشوط 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

التقى قائد الأركان العامة للجيوش الموريتاني، الفريق محمد بمبه مكت ، اليوم، في العاصمة نواكشوط بقائد الأركان العامة للجيوش السنغالية، الجنرال الطيار بيرام جوب.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين العسكري والأمني، والتنسيق المشترك بينهما في هذين المجالين.

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