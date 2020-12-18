

نواكشوط 2 جمادى الأولى 1422 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

شاركت موريتانيا اليوم، في أعمال ورشة افتراضية حول التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، المنظم من قبل وزارة الدفاع الفرنسية، وبمشاركة مستشاري رؤساء حكومات الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وخاصة مجموعة الخمس بالساحل ومدغشقر المكلفين بالأمن.

وناقش المشاركون جملة من المواضيع المرتبطة بمجال الحماية وبنية البانوراما الوطنية والتسيير الداخلي وتحرير الاستراتيجيات الوطنية وتسيير المكونات الهجومية والدفاعية والتعاون الإقليمي وإنشاء شبكة خاصة بالأمن السيبراني.

واستعرض مستشار رئيس الوزراء الموريتاني المكلف بالأمن، اللواء الذهبي زيدان جعفر الذي مثل بلاده في أعمال الورشة محاور الإستراتيجية الوطنية للحماية السبرانية التي تم اعتمادها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

// انتهى //

03:09ت م

0265





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تشارك في ورشة حول التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.