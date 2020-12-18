السعودية اليوم / تسليم أكثر من 300 طالب نيجيري مخطوفين إلى الحكومة



ابوجا 2 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 17 ديسمبر 2020 م واس

أفاد حاكم محافظة كاتسينا أن أكثر من 300 طالب خطفوا في شمال نيجيريا، سُلموا إلى الأمن الحكومي.

وأضاف كاتسينا خلال مقابلة تلفزيونية أن الطلبة الذين أعلنت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة المسؤولية عن خطفهم في تسجيل صوتي لم يتم التحقق منه، في طريقهم الآن إلى كاتسينا.

وكانت السلطات النيجيرية قد أعلنت في وقت سابق استمرار اختفاء 330 طالبًا بعدما تعرضت مدرستهم الثانوية الحكومية في منطقة كانكارا لهجوم على يد مسلحين مساء الجمعة الماضي.

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